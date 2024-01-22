برشلونة يقتنص فوزًا ثمينًا من ريال بيتيس

ياسر رشاد - القاهرة - خرج فريق برشلونة بفوز ثمين من ملعب مضيفه ريال بيتيس (4-2) في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وفق روسيا اليوم.

تألق مهاجم الفريق الكتالوني، فيران توريس، بإحرازه ثلاثية اهداف "هاتريك" له، في الدقائق (21، 48، 90)، بينما تكفل زميله البرتغالي جواو فيليكس بتسجيل الهدف الثالث في الوقت الضائع أيضا.

في المقابل، سجل إيسكو هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين (56، و59) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "استاد بينتو فيامارين - Estadio Benito Villamarín" بمدينة إشبيلية.

وحقق فريق برشلونة فوزه الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري "لا ليغا".