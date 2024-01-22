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برشلونة يقتنص فوزًا ثمينًا من ريال بيتيس

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ياسر رشاد - القاهرة - خرج فريق بفوز ثمين من ملعب مضيفه ريال بيتيس (4-2) في المباراة التي جمعتهما  في إطار منافسات الجولة الـ21 من لكرة القدم، وفق روسيا اليوم.

 

تألق مهاجم الفريق الكتالوني، فيران توريس، بإحرازه ثلاثية اهداف "هاتريك" له، في الدقائق (21، 48، 90)، بينما تكفل زميله البرتغالي جواو فيليكس بتسجيل الهدف الثالث في الوقت الضائع أيضا.

 

في المقابل، سجل إيسكو هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين (56، و59) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "استاد بينتو فيامارين - Estadio Benito Villamarín" بمدينة إشبيلية.

وحقق فريق برشلونة فوزه الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري "لا ليغا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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