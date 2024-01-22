جنوب أفريقيا تسيطر على التريند بعد فوزها على ناميبيا بـ4 أهداف

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت جنوب أفريقيا تريند موقع البحث العالمي جوجل، عقب فوزها على جارتها الشمالية "ناميبيا"، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الأول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.



والتقت جنوب أفريقيا ضد ناميبيا على ملعب أمادو كوليبالي في مدينة كورهوغو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الأول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وفازت جنوب أفريقيا بأربعة أهداف دون مقابل (4-0)، حيث سجل أهدافها كلا من بيرسي تاو، وثيمبا زواني، وثابيلو ماسيكو .

يذكر أن منتخب جنوب أفريقيا خاض مباراته أمام ناميبيا بالتشكيل التالي(رونين هايدن ويليامز، موكوينا، موديبا، بيرسي تاو، سيمبا زواني، سيفيلو سيثولي، مافالا، جوموليمو جرانت، خوليسو مودالو، مورينا).

فيما جاء تشكيل منتخب ناميبيا كالتالي (كازابوا، هنامبو ويلوين، دانييل هوتو، برنس مينيليك، عبد السلام مانجانا، كينيدي، بيتر شالويلي، ميجامينو بيتروس، بيتروس شيتيمبي، هوكونجو، رايان نيامبي).

ومن المقرر أن يلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة، فريق جنوب إفريقيا مع فريق تونس، ويواجه فريق مالي نظيره ناميبيا.

ملخص مباراة جنوب أفريقيا ضد ناميبيا