لا بديل عن الفوز.. منتخب مصر في اختبار صعب أمام الرأس الأخضر في أمم إفريقيا الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض منتخب مصر مساء اليوم، الإثنين، مواجهة حاسمة عندما يلتقي منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي"، على ملعب "فيلكس هوفويت بواني"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويدخل منتخب مصر مباراة كاب فيردي محتلا المركز الثاني في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين مع موزمبيق وغانا، فيما يتصدر المجموعة منتخب الرأس الأخضر بـ 6 نقاط، كما يتواجد منتخب غانا في المركز الثالث وموزمبيق رابعا برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة لضمان بطاقة الصعود للدور الثاني، بعدما ضمن منتخب الرأس الأخضر التأهل كأول المجموعة، لذا يجهز منتخب مصر للتأهل كثانى المجموعة منعا للدخول فى حسبة معقدة لضمان التأهل.

ويفتقد المنتخب الوطني جهود "قائده" محمد صلاح للإصابة، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها قائد منتخب مصر إصابته بشد فى العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب فى أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى فتحي، عمر مرموش، ومصطفى محمد

موعد المباراة

تنطلق مواجهة مصر والرأس الأخضر مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة مصر والرأس الأخضر عبر قناة beIN AFCON 1 المشفرة.

كما تنقل المباراة عبر عدد من القنوات المفتوحة، وهي:

قناة الجزائر الأولى عبر النايل سات:

التردد: 10992

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

عامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة المغرب الرياضية عبر نايل سات:

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

عامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الرياضية المغربية الأولى نايل سات:

التردد: 11642

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

عامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة فوكس سبورت Hot Bird 13B:

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

عامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة تيلي تشاد Amos 4W:

التردد: 11207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

عامل تصحيح الخطأ: 5/6