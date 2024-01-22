منتخب مصر يواجه الرأس الأخضر بحثًا عن رد كبرياءه مع التأهل

ياسر رشاد - القاهرة - لا صوت يعلو اليوم الإثنين، فوق صوت مواجهة منتخب مصر ونظيره الرأس الأخضر "كاب فيردي"، في الصدام الكروي المرتقب، الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر يبحث عن الفوز الليلة لحسم التأهل لدور الـ16

يخوض منتخب مصر لقاء اليوم تحت عنوان"لا بديل عن الفوز"، من اجل المحافظة علي كبرياءه مع حسم التأهل لدور الـ16 من البطولة، وذلك بعدما فشل في تذوق طعم الفوز أول جولتين.

حيث تعادل منتخب مصر في الجولة الأولي للبطولة التي انطلقت في كوت ديفوار 13 يناير، مع منتخب موزمبيق بهدفين لكل منهما، ثم تعادل أيضًا في الجولة الثانية مع منتخب غانا بنفس النتيجة، ليحصد نقطتين حتي الأن من أصل 6 نقاط.

ويدخل منتخب مصر اللقاء رافعاً شعار لا بديل عن الفوز لضمان التأهل لثمن نهائي البطولة دون النظر لأية حسابات معقدة، بينما يخوض الرأس الأخضر المباراة بأعصاب هادئة بعد ضمانه التأهل للدور المقبل في صدارة المجموعة.

وكان منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد إختتم تدريباته أمس الاحد تدريباته - بملعب جاردان بواتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وشهد مران الفراعنة مشاركة ٢٦ لاعبا بينما أدى محمد صلاح تدريبات علاجية، حيث يستعد قائد الممنتخب للعود إلى إنجلترا لإستكمال علاجه عقب انتهاء مباراة كاب فيردي.