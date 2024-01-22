أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب مصر المتوقع في مواجهة كاب فيردي المرتقبة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره كاب فيردي ، في تمام العاشرة من مساء اليوم الإثنين، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

من المتوقع أن يخوض المنتخب اللقاء بتشكيل يضم كلًا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي – أحمد حجازي – محمد عبدالمنعم – عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: محمد النني – حمدي فتحي – إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- أحمد السيد زيزو.

ويخوض المنتخب الوطني اللقاء محتلاً وصافة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يأتي منتخب كاب فيردي متصدرًا بـ6 نقاط ، ويحتاج منتخب مصر للفوز في اللقاء لضمان العبور إلى ثمن نهائي البطولة باحتلاله الوصافة.

وتأتي القائمة النهائية التي يخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، على النحو التالي:

محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.