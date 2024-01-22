جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2026 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد، اليوم الإثنين، الموافق 22 يناير 2024، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث سيكون محبو ومتابعو كرة القدم على موعد بيوم كروي، تتخلله مواجهات في بطولة كأس أمم أفريقيا وكأس آسيا، بجانب الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء منتخب مصر ونظيره الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم:

غينيا الاستوائية ضد كوت ديفوار، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3 Max".

غينيا بيساو ضد نيجيريا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2 Max".

موزمبيق ضد غانا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2 Max".

الرأس الأخضر ضد مصر، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

مواعيد مباريات كأس آسيا اليوم:

طاجيكستان ضد لبنان، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "SSC1 HD" و"Alkass EXTRA TWO HD" و"beIN ASIAN CUP 1".

قطر ضد الصين، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1" و"beIN ASIAN CUP 2".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم:

برايتون ضد ولفرهامبتون، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم:

غرناطة ضد أتلتيكو مدريد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي اليوم:

نابولي ضد إنتر ميلان، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري اليوم:

السكة الحديد ضد القنـــاة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

بتروجيت ضد المصرية للاتصالات، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

نجوم المستقبل ضد غزل المحلة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

دكرنس ضد حرس الحدود، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

أبو قير للأسمدة ضد جمهورية شبين، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

النصر للتعدين ضد أسوان، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

راية الرياضي ضد مصر للمقاصة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

طنطا ضد لافيينا، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

وادي دجلة ضد بترول أسيوط، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

بروكسي ضد مكادي، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.