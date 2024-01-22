الركراكي يضع قائد الكونغو في ورطة ويكشف حقيقة التعدي عليه

نفى وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب، تصريحات شانسيل مبيمبا قائد منتخب الكونغو الديمقراطية، بشأن مشاجرتهم الأخيرة في كأس أمم أفريقيا.

ونشبت مشاجرة واشتباك عنيف بالإيدي في مباراة منتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية بالأمس، في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال قائد منتخب الكونغو في تصريحاته عن الواقعة:” لست بحاجة لكثرة الحديث فعدالة الله هي الأهم، أنا لست مثاليا، ولكن في الملعب أحترم الجميع وهذا الاحترام أمر متبادل “.

وأضاف:” أنا أحترم الركراكي لكونه رجل كبير ولكن الفيديو الذي ظهر على التلفاز كان مقتطعا، سألتزم الصمت لأنه الخيار الأفضل، ولكن عدالة الله موجودة، وهذه الكلمة ما كانت يجب أن تخرج من فمه “.

واختتم قائد منتخب الكونغو أنه تعرض للسب بالألفاظ البذيئة من قبل الركراكي، وهو ما دفعه لدفع المدير الفني بعيدًا.

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ومن جانبه، رد الركراكي على تصريحات قائد الكونغو قائلًا:” توضيحات مبيمبا غير شريفة، ولا تمت لما جرى بصلة، لم يعجبني تصريح مبيمبا، لأنه يلمح إلى الكثير من الأشياء. إذا كانت لديه صور أخرى غير تلك التي نراها على شاشة التلفزيون، دعه يظهرها بكل سرور. وسيرى بالضبط ما حدث”.

وواصل:” ما حدث، هو أنه هاجمني أنا ومساعدي، على خط التماس، وتحدث إلينا بشكل سيء. وديسابر يعرف ذلك. بعد نهاية المباراة، على الرغم من ذلك، ذهبت لأصافحه وقلت له: لكن لماذا تتحدث معي بهذه الطريقة؟، حينها كان ينظر إلى مكان آخر، كأنه يقول -لن أصافحك-. أمسكت بيده، كما يظهر في الصور، وبدأ يصرخ”.