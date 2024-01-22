بالتردد.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس أمم أفريقيا 2023

يبحث عشاق وجماهير كرة القدم، عن القنوات التي تنقل مباراة منتخب مصر اليوم ضد نظيره الرأس الأخضر، في الجولة الحاسمة بـ كأس أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره كاب فيردي في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويحتاج منتخب مصر للفوز لضمان التأهل إلى دور ثمن النهائي بشكل مباشر، دون النظر لنتائج المباراة الآخرى في المجموعة، بينما التعادل يذهب به للحسابات المعقدة.

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وفيما يلي قائمة بأبرز القنوات الناقبة لمباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي اليوم..

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3- قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -2750

4- قناة RING HD.

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

5- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

6- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

7- قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

8- قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

9- قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

10- قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 710