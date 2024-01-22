موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة صعبة ومصيرية مساء اليوم الاثنين، ضد نظيره الرأس الأخضر، في إطار منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وتعد مواجهة منتخب مصر ضد كاب فيردي، هي اللقاء الحاسم لمشوار الفراعنة في النسخة الجارية من البطولة الأفريقية، والذي يتحدد من خلاله بقاء المنتخب أو خروجه المبكر.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا 2023

ستنطلق مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأهضر في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ملعب فيليكيس بوانيي في كوت ديفوار.

وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023.

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القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

– تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3- قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -2750

4- قناة RING HD.

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

5- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

6- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

7- قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

8- قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

9- قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

10- قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 710