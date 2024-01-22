تاريخ مواجهات إنتر ميلان ضد نابولي قبل نهائي السوبر الإيطالي اليوم

ينتظر عشاق الكرة الإيطالي مساء اليوم الاثنين، نهائي كأس السوبر في نسخة العام الجاري، والذي سيجمع بين نابولي وإنتر ميلان على ملعب الأول بارك.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس السوبر الإيطالي، والذي شارك فيه: نابولي – إنتر ميلان – لاتسيو – فيورنتينا.

وستنطلق مباراة نابولي ضد إنتر ميلان في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب “الأول بارك” معقل نادي النصر السعودي فى نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023.

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وتوج نابولي بلقب كأس السوبر الإيطالي مرتين طوال تاريخه موسمي 1990 و2014، في المقابل حصل إنتر ميلان على لقب كأس السوبر الإيطالي 7 مرات فى تاريخه مواسم 1989، 2005، 2006، 2008، 2010، 2021، 2022 على الترتيب.

تاريخ مواجهات نابولي ضد إنتر ميلان

ويشير تاريخ مواجهات إنتر ميلان ضد نابولي إلى تفوق النيرازوري بـ 80 انتصارًا ، مقابل 52 لنابولي بينما حسم التعادل 42 مواجهة، من إجمالي 174 مباراة جمعتهما.

وعلى مستوى الأهداف سجل لاعبي إنتر ميلان 268 هدفًا بينما أحرز نابولي 199 هدفًا.