رقم تاريخي في مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة كاب فيردي "الرأس الأخضر"، اليوم الإثنين في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة مصر وكاب فيردي في العاشرة مساء اليوم الإثنين، في الجولة الختامية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويحتاج المنتخب الوطني، لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة، من أجل التأهل بشكل رسمي، للدور التالي، حيث يحتل المركز الثاني في هذه المجموعة برصيد نقطتين.

وفي المقابل، يحتل منتخب كاب فيردي صدارة المجموعة، برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول جولتين على حساب غانا بهدفين مقابل هدف، وموزمبيق بثلاثة أهداف دون رد.

رقم تاريخي في مباراة مصر والرأس الأخضر

وتحمل مباراة مصر وكاب فيردي رقم تاريخي، كونها أول مباراة بين المنتخبين في البطولة الأفريقية، حيث لم يلتقي الفراعنة نظيره الرأس الأخضر في كأس الأمم.

ويحمل المنتخب الوطني المصري، السجل التاريخي في التتويج بالبطولات الأفريقية، حيث حصل على كأس الأمم الأفريقية في 7 مناسبات من قبل.

وفي المقابل، شارك منتخب كاب فيردي، من قبل، في ثلاث نسخ من بطولة كأس أمم أفريقيا، في 2013 و2015 و2021، وكان أبرز إنجازاته بلوغ الدور ربع النهائي في بطولة 2013 والخسارة من غانا 2\0.

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