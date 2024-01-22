كمبيوتر "أوبتا" للإحصائيات يتوقع الفائز ببطولة كأس الأمم الإفريقية.. ما مركز منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض منتخب مصر مباراة ضد الرأس الأخضر، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ونشرت شبكة "أوبتا" توقعات الكمبيوتر العملاق للفائز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وجاء منتخب مصر في المركز الخامس بنسبة 8.5%، ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي للفوز باللقب بواقع 7 نسخ.

وجاء ترتيب المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، وفقا لكمبيوتر أوبتا كالآتي:

1. السنغال، بنسبة 12.8%

2. كوت ديفوار، بنسبة 12.1%

3. المغرب، بنسبة 11.1%

4. الجزائر، بنسبة 9.7%

5. مصر، بنسبة 8.5%

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