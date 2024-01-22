إتاحة مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر مجانا في هذه الأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث متابعي كرة القدم والجمهور المصري بجميع انتماءاتهم، مشاهدة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي التي تقام اليوم الإثنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة مصر وكاب فيردي في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا بدولة كوت ديفوار.

وتنقل مباريات بطولة الأمم الأفريقية، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة التي تملك حقوق البث الحصري في الشرق الأوسط.

قرار جديد لمشاهد مصر وكاب فيردي مجانا

ومن جانبه، أصدر وزير الشباب والرياضة قرار، بفتح جميع المنشآت الرياضية ومراكز الشباب أمام الجمهور المصري، لمشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي بشكل مجاني.

ويعد هذا القرار استمرارا لتوجيهات وزير الرياضة من بداية المباراة، لإتاحة الفرصة للجميع من أجل مشاهدة منتخب مصر في البطولة الأفريقية، أملا في تحقيق إنجاز جديد، والتتويج باللقب الثامن على التوالي.

وقامت الجهات المعنية لمديريات الشباب والرياضة، بتزويد جميع المنشآت الرياضية، بالأجهزة والشاشات العملاقة، لتوفير مشاهدة جيدة للجمهور، الذي يتواجد بأعداد كبيرة في الشوارع لمتابعة مباريات المنتخب الوطني.

ويحتل المنتخب الوطني قبل مباراة اليوم المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الأول برصيد 6 نقاط وضمن التأهل متصدرا للمجموعة.

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