رقم تاريخي ينتظر المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب المصري لخوض مباراة من العيار الثقيل، عندما يلاقي منتخب الرأس الأخضر " كاب فيردي"، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب كلا من " الرأس الأخضر، غانا، موزمبيق".

وسيكون هذا هو اللقاء الأول ، الذي يجمع بين المنتخبين معاً، حيث لم يسبق وتواجها منتخب مصر من قبل أمام منتخب الرأس الأخضر في أي مباراة سواء ودية أو رسمية.

وفي حال تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز على منتخب " كاب فيردي" اليوم، سيكون المنتخب العربي الأول الذي يتمكن من تحقق الفوز على منتخب الرأس الأخضر، حيث سبق وأن توجها في مباراتين مع المنتخبات العربية، لم يتلق فيهما أي هزيمة، حيث حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقائين أمام كلا من المغرب وتونس على الترتيب.

ويبحث المنتخب المصري عن تجنب إخفاقات العرب السابقة أمام منتخب الرأس الأخضر، وتحقيق أول فوز عربي على المنتخب الملقب " بأسماك القرش الزرقاء".

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