فيفا يفاجئ الزمالك بإيقاف القيد.. وعضو المجلس يكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - فاجأت منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، باستمرار إيقاف قيد نادي الزمالك رغم الإعلان عن تسوية جميع القضايا خلال الفترة الماضية.

ويتم تحديث هذه المنصة بشكل أسبوعي، وهي المختصة بالكشف عن قرارات منع القيد الموقعة على الأندية، وأظهرت اليوم استمرار إيقاف قيد النادي الأبيض.

عضو المجلس يكشف السبب

ومن جانبه كشف عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة، سبب استمرار إيقاف قيد النادي الأبيض، رغم إعلان تسوية المديونيات واستلام خطاب الفيفا بفتح القيد.

وكتب عمرو أدهم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X": لإزالة أي لغط أو محاولات تسويق أكاذيب، أرفقت منذ قليل رد الفيفا فيما يتعلق قضية كاراكاس الفنزويلي يوم 19 يناير 2024".

‏أكمل: "الزمالك سدد كافة المستحقات والفيفا أمهل كاراكاس 5 أيام لتأكيد تلقي المستحقات، في حالة عدم رد كاراكاس سيعتبر الفيفا القضية قد تم تسويتها ويتم تلقائيًا رفع عقوبة إيقاف القيد "

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