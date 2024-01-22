لضمان الصدارة.. تعرف على موعد مباراة السنغال وغينيا في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب السنغالي لملاقاة نظيره منتخب غينيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا 2023.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء، على إستاد " تشارلس كونان باني" بكوت ديفوار.

ويتواجد منتخبا السنغال وغينيا معاً في المجموعة الثالثة بالبطولة، بجانب منتخي " الكاميرون وجامبيا".

وتذاع المباراة عبر قناة " bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويدخل المنتخب السنغالي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين، فيما يتواجد منتخب غينيا في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.

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