منتخب مصر يستعد لمباراة الرأس الأخضر دون اللقطة المعتادة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته، مساء أمس، استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، وتخلى لاعبو المنتخب عن لقطة اعتادوا عليها في الجولتين السابقتين.

واعتاد لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم حمل المرمى والتحرك به داخل الملعب، خلال التدريبات الختامية لمباراتي موزمبيق وغانا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقطة حمل المرمى قبل مواجهة موزمبيق في الجولة الأولى، وعلق: "روح واحدة، هدف واحد"، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وتكررت اللقطة قبل مباراة غانا التي انتهت هي الأخرى بالتعادل 2-2، لكن لم يفعل لاعبو منتخب مصر هذه اللقطة قبل مباراة الرأس الأخضر، المقرر لها مساء اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يتلقى عرضين رسميين للتعاقد مع صلاح محسن في يناير.. تعرف عليهما (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

من هو مهاب ياسر أول صفقات الزمالك؟ (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الزمالك يحصل على توقيع لاعب المصري (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)