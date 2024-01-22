الشناوي يحقق أمنية طفل فلسطيني مصاب قبل مواجهة كاب فيردي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - قام محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني المصري بتلبية أمنية طفل فلسطيني مصاب، قبل مواجهة الفراعنة مع كاب فيردي اليوم.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره كاب فيردي اليوم الإثنين، في العاشرة مساء، في الجولة الختامية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقام محمد الشناوي، بالحديث مع الطفل الفلسطيني المصاب، فيديو كول قبل ساعات من الآن، وهو ما جعل الطفل في حالة مبهجة.

وكان الطفل يحلم بالتواصل مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وهو ما تم تنفيذه بعدما علم حارس المنتخب برغبة الطفل.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يسعى لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم مع كاب فيردي من أجل التأهل مباشرة إلى الدور التالي من بطولة كأس الأمم الأفريقية ورفع رصيده إلى خمسة نقاط.

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