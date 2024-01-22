قبل مواجهة الرأس الأخضر.. ما هي سيناريوهات تأهل منتخب مصر لثمن نهائي أمم إفريقيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

وضع المنتخب المصري نفسه في موقف صعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعدما تعادل في أول مباراتين ضمن المجموعة الثانية حيث بات "الفراعنة" يواجهون خطر الخروج المبكر من البطولة.

وتعادل منتخب مصر في أول جولتين من النسخة الحالية للبطولة القارية بنتيجة واحدة وهي 2-2 أمام موزمبيق وغانا.

ويواجه المنتخب الوطني، في العاشرة مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، في مباراة مصيرية للمصريين وتحصيل حاصل للرأس الأخضر.

وتمكن منتخب الرأس الأخضر من ضمان التأهل وتصدر المجموعة الثانية بعدما حقق العلامة الكاملة (6 نقاط) بفوزه في أول مباراتين على حساب غانا (2-1) وموزمبيق (3-0).

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية بنقطتين، يليه كل من غانا وموزمبيق برصيد نقطة لكل منهما.

وتبدو فرص منتخب مصر قائمة للتأهل لثمن النهائي حيث تنص قواعد البطولة الحالية على تأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وفي ما يلي سيناريوهات تأهل منتخب مصر لثمن النهائي:

- يحتاج المنتخب المصري للفوز على منتخب الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من أجل التأهل كوصيف للمجموعة الثانية بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها والتي ستجمع بين غانا وموزمبيق مساء اليوم أيضا.

- تعادل مصر مع الرأس الأخضر ووصول "الفراعنة" للنقطة الثالثة، لكن في هذه الحالة يجب أن يحسم التعادل أيضا نتيجة مباراة غانا وموزمبيق ليصبح رصيد كل منها نقطتين ليحسم فارق المواجهات المباشرة المتأهل بين المنتخبات الثلاثة.

في حال تعادل موزمبيق وغانا بنتيجة 0-0 أو 1-1 سيتأهل منتخب مصر بينما أي نتيجة أخري ستكون لصالح المنافسين.

- السيناريو الثالث، فهو تأهل منتخب مصر ضمن أفضل الثوالث حال عدم فوزه على الرأس الأخضر مع ضمان غانا أو موزمبيق الوصافة، وفي تلك الحالة سينتظر منتخب مصر أن تخدمه نتائج مباريات المنتخبات الأخرى في المجموعات الخمس.