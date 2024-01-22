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ناشئات الصيد تحرزن ميداليات متنوعة فى بطولة الجمهورية للجمباز الايقاعى

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ياسر رشاد - القاهرة - استطاعت ناشئات صيد أكتوبر حصد 10 ميداليات متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية فى بطولة الجمهورية للجمباز الايقاعى تحت 8سنوات ، وقد أسفرت نتائجها عن الاتى :


اللاعبة / داليدا حاتم عادل : المستوي الأول و الميداليه الذهبية  
اللاعبة/ كايلا محمد علي : المستوي الأول و الميداليه الذهبية  
اللاعبة / فريده إسماعيل : المستوي الأول و الميداليه الذهبية  
اللاعبة / ليلي رامي مهاب : المستوي الاول والميدالية الذهبيه  
اللاعبة / نور ماجد أهاب : المستوي الاول والميدالية الذهبيه  
اللاعبة / هنا احمد سامي : المستوي الاول والميدالية الذهبية  
اللاعبة / أمينه احمد عبدالله: المستوي الثاني و الميداليه الفضية  
اللاعبة / كنده احمد مجدي: المستوي الثاني والميدالية الفضية  
اللاعبة / ليلي كريم هنداوي : المستوي الثاني والميدالية الفضية  
اللاعبة / نيللي إسلام : المستوي الثاني والميدالية الفضية  


الجهاز الفنى والادارى:
مديرالأكاديمية المهندسة سحر البدري ،المدير الفنى كابتن سارة سعده،المدرب العام عاليه سعده،مدرب الفريق هبه سمير،مدرب الفريق فريده الهاشمي،مدرب الباليه حسين علوي،ادارى الجمباز الإيقاعي ميادة قدري
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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