ناشئات الصيد تحرزن ميداليات متنوعة فى بطولة الجمهورية للجمباز الايقاعى

ياسر رشاد - القاهرة - استطاعت ناشئات صيد أكتوبر حصد 10 ميداليات متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية فى بطولة الجمهورية للجمباز الايقاعى تحت 8سنوات ، وقد أسفرت نتائجها عن الاتى :
اللاعبة / داليدا حاتم عادل : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبة/ كايلا محمد علي : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبة / فريده إسماعيل : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعبة / ليلي رامي مهاب : المستوي الاول والميدالية الذهبيه
اللاعبة / نور ماجد أهاب : المستوي الاول والميدالية الذهبيه
اللاعبة / هنا احمد سامي : المستوي الاول والميدالية الذهبية
اللاعبة / أمينه احمد عبدالله: المستوي الثاني و الميداليه الفضية
اللاعبة / كنده احمد مجدي: المستوي الثاني والميدالية الفضية
اللاعبة / ليلي كريم هنداوي : المستوي الثاني والميدالية الفضية
اللاعبة / نيللي إسلام : المستوي الثاني والميدالية الفضية
الجهاز الفنى والادارى:
مديرالأكاديمية المهندسة سحر البدري ،المدير الفنى كابتن سارة سعده،المدرب العام عاليه سعده،مدرب الفريق هبه سمير،مدرب الفريق فريده الهاشمي،مدرب الباليه حسين علوي،ادارى الجمباز الإيقاعي ميادة قدري