ناشئات الصيد تحرزن ميداليات متنوعة فى بطولة الجمهورية للجمباز الايقاعى

ياسر رشاد - القاهرة - استطاعت ناشئات صيد أكتوبر حصد 10 ميداليات متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية فى بطولة الجمهورية للجمباز الايقاعى تحت 8سنوات ، وقد أسفرت نتائجها عن الاتى :



اللاعبة / داليدا حاتم عادل : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبة/ كايلا محمد علي : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبة / فريده إسماعيل : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعبة / ليلي رامي مهاب : المستوي الاول والميدالية الذهبيه

اللاعبة / نور ماجد أهاب : المستوي الاول والميدالية الذهبيه

اللاعبة / هنا احمد سامي : المستوي الاول والميدالية الذهبية

اللاعبة / أمينه احمد عبدالله: المستوي الثاني و الميداليه الفضية

اللاعبة / كنده احمد مجدي: المستوي الثاني والميدالية الفضية

اللاعبة / ليلي كريم هنداوي : المستوي الثاني والميدالية الفضية

اللاعبة / نيللي إسلام : المستوي الثاني والميدالية الفضية



الجهاز الفنى والادارى:

مديرالأكاديمية المهندسة سحر البدري ،المدير الفنى كابتن سارة سعده،المدرب العام عاليه سعده،مدرب الفريق هبه سمير،مدرب الفريق فريده الهاشمي،مدرب الباليه حسين علوي،ادارى الجمباز الإيقاعي ميادة قدري

