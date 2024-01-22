مدرب موريتانيا: لسنا هنا لإرضاء الجزائريين.. والرأس الأخضر ألهمنا

ياسر رشاد - القاهرة - حذر أمير عبدو مدرب منتخب موريتانيا، منتخب الجزائر من المواجهة المرتقبة بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب موريتانيا غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

قال أمير عبدو مدرب منتخب موريتانيا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة الجزائر مغايرة بمعايير أخرى بالنسبة لنا ويجب على المنتخب الجزائري أن يحذر منا لأننا لن نكون في المتناول وسنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف "ما حققه منتخب الرأس الأخضر رفع التحدي بالنسبة لنا ونحن مازلنا نأمل في تحقيق التأهل ولسنا هنا لإرضاء الجزائريين ومباراتنا ستكون معركة حقيقية.

وواصل “ المنتخب الجزائري يملك هجوما قويا ويستطيع التسجيل في أي وقت ويجب علينا غلق كل المنافذ دفاعيا لكي لا نتلقى أي هدف، نحن نبحث عن الفوز الأول بينما الجزائر تبحث عن اللقب، الأمر ليس نفس الشيء".

واختتم تصريحاته “أريد أن أكرر النجاح الذي حققته مع جزر القمر خلال كأس الأمم الإفريقية الماضية، أسمع الكثير من الانتقادات ضد اللاعبين الجزائريين لكني أكن لهم الكثير من الاحترام”.