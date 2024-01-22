كأس السوبر الايطالي.. كل ما تريد معرفته عن مباراة إنتر ميلان ونابولي

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا نابولي وإنتر ميلان مساء اليوم، على ملعب "الأول بارك"، فى المباراة التى تجمع الفريقين بنهائي كأس السوبر الإيطالي 2023.

وحقق فريق نابولي الفوز على نظيره فيورنتينا بثلاثية نظيفة فى نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، فيما استطاع إنتر ميلان تحقيق الانتصار على لاتسيو بنفس النتيجة.

يخوض نابولي مباراة الليلة أمام الإنتر، بحثًا عن تحقيق اللقب الثالث في تاريخه منذ لقب نسخة 2014، كما يأمل الإنتر في الحفاظ على لقبه بعد تتوجيه بالنسخة الماضية.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

في حراسة المرمي: سومر.

في خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني ودارميان.

في خط الوسط: باريلا، هاكان، مخيتاريان، ديماركو.

في خط الهجوم: تورام ولاوتارو مارتينيز.

تشكيل نابولي المتوقع

في حراسة المرمى: جوليني.

في خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، مازوتشي.

في خط الوسط: كاجوستي، لوبوتكا، ماريو روي، بوليتانو.

موعد مباراة نابولي وإنتر ميلان اليوم في نهائي كأس السوبر الإيطالي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وإنتر ميلان اليوم في نهائي كأس السوبر الإيطالي

تُذاع المباراة عبر قناتي AD SPORTS Premium 1، SSC1 HD.

معلقو مباراة نابولي وإنتر ميلان اليوم في نهائي كأس السوبر الإيطالي

سيعلق بلال علام عبر قناة AD SPORTS Premium 1، في حين سيعلق كل من حاتم بطيشة وعلي سعيد الكعبي عبر SSC1 HD.