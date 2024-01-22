رسالة تحفيزية من إبراهيم سعيد للاعبي المنتخب قبل مواجهة الرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - وجه إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق رسالة تحفيزية إلى لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر:" كل الدعم للاعبي منتخب مصر الرجالة‏اللي هتفرح مصر باذن الله ‏انتم قدها .. ‏11 راجل في الملعب ملايين المصريين معاكم ‏تقدروا باذن الله

‏معاكم وفي ضهركم .. ‏مصر".

ويبحث منتخبنا الوطني عن تحقيق انتصاره الأول في بطولة كأس الأمم بنسختها الـ34 التي تحتضنها كوت ديفوار، وذلك بعدما تعثر في أول جولتين بالتعادل الإيجابي أمام كل من موزمبيق وغانا.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس أمم أفريقيا 2023

تقام مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم الإثنين 22 يناير، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة مصر والرأس الأخضر على قنوات beIN Sports MAX 1 وbeIN Sports MAX 2.

معلق مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا 2023

يعلق على مباراة مصر والرأس الأخضر، علي محمد علي.