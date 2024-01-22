المصري يرفض الصفقات التبادلية في انتقال مروان حمدي إلى بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - رفض النادي المصري الدخول في صفقات تبادلية مع نادي بيراميدز مقابل لاعبه مروان حمدي حيث اشترط النادي المصري أن تتم الصفقة بمقابل مادى فقط دون دخول أى لاعبين آخرين.

وحددت إدارة المصري قيمة نتقال مروان حمدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري بمبلغ مادي لا يقل عن 25 مليون جنيه وذلك لتعويض المبلغ الذي دفعه المصري في شراء اللاعب من الزمالك بـ 23 مليون جنيه.

ويدرس المصري العروض التي تلقاها النادي لرحيل مروان حمدي، وأبرزها من بيراميدز، والذي قدم عرضاً مادياً يقدر بـ25 مليون جنيه للنادي البورسعيدي، كما تلقى مروان حمدي عدة عروضاً أخرى أبرزها من نادي سيراميكا والبنك الأهلي ومودرن فيوتشر.

ومن المقرر أن يحسم المصري مصير اللاعب قبل نهاية الميركاتو الشتوي بعد خروجه من حسابات النادي البورسعيدي والجهاز الفني بقيادة علي ماهروكان المصري قد أعلن من قبل إيقاف مروان حمدي وتغريمه مليون جنيه وعرضه للبيع، بعد قيام اللاعب بالبصق على الجماهير في مباراة بيراميدز بالدوري خلال عملية استبداله.