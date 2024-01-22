مصر والرأس الأخضر بأمم أفريقيا.. من يحسم المواجهة الاولى في التاريخ؟

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت القيادة الفنية لروي فيتوريا المدير الفني، مباراة مصيرية أمام نظيره الرأس الأخضر في المباراة التى تجمع بينهما بالجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

تاريخ المواجهات..

ويتقابل منتخب مصر بنظيره الرأس الأخضر"كاب فيردي"، مساء اليوم، في الجولة الأخيرة لبطولة أمم افريقيا، فيما يعد اللقاء الأول للمنتخبين عبر التاريخ اذ لم يسبق وأن تقابالا قبل ذلك عبر التاريخ.

ويبقى السؤال الذى يشغل بال الشارع الرياضي المصري من يحسم المواجهة الاولى التى سيذكرها تاريخ الساحرة المستديرة الليلة؟

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر بأمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بالمجموعة برصيد نقطتين جمعها من مباراتين، فيما يتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من نفس عدد المباريات

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر اليوم الإثنين 22 يناير في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشرة بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

المجموعة الثانية

1- الرأس الأخضر: 6 نقاط

2- مصر: 2 نقطة

3- موزمبيق: 1 نقطة

4- غانا: 1 نقطة

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية -غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر -موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - نامبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.