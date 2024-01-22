اخبار الرياضه

بلماضي: تأثرنا بأخطاء التحكيم أمام بوركينا فاسو وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مواجهة الفريق المقبلة أمام موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

قال جمال بلماضي في المؤتمر الصحفي للمباراة: “ما يقلقني في البطولة تأكد وجود الفار، في المباراة الماضية كسر ماندي التسلل بسنتميترات وعدم رؤيتهم إسقاط بونجاح بلقطة مصارعة، لولا الأخطاء التحكيمية لفزنا أمام بوركينافاسو ولكنا في وضعية مغايرة الآن”.

وأضاف “ لا ننكر أننا مررنا بمراحل تراجع مستوى وارتكبنا أخطاء يجب تصحيحها قبل لقاء موريتانيا في الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار ”.

واختتم حديثه: مباراة موريتانيا هامة وحاسمة وحضرنا لها جيدا، لا رغبة لنا في العودة إلى الديار حاليا وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة، لأن المنافسة قوية خلال هذه الكان، المستوى تطور ولا توجد منتخبات ضعيفة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا