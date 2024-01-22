نتائج بطولة الجراند برى الكأس البرونزى للأطباق المروحية بصيد اكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت بطولة الجراند برى الكأس البرونزى للأطباق المروحية على ميادين الرماية بصيد اكتوبر بمشاركة 81 راميا ، وقد جاءت نتائجها كالتالى:
الرجال:
فاز بالمركز الاول محمد البوشي (الشمس)
فاز بالمركز الثاني طارق محسن (صيد الدقى)
فاز بالمركز الثالث حسن القريعي (صيد الدقى)
نتائج الرواد:
فاز بالمركز المركز الاول محمد البوشي ( الشمس)
فاز بالمركز الثاني صلاح قاسم (صيد اسكندرية)
فاز بالمركز الثالث عبد العزيز السوسي (صيد اسكندرية)
نتائج الرواد فوق السن:
فاز بالمركز الاول حسن مرتجي (صيد اسكندرية)
فاز بالمركز الثاني اشرف فهمي ( المعادى)
فاز بالمركز الثالث فانجلي (صيد اسكندرية)
نتائج الماستر:
فاز بالمركز الاول احمد مرسي (صيد الدقى)
فاز بالمركز الثاني هاني ابو النصر (صيد اسكندرية)
فاز بالمركز الثالث مجدى عبد الفتاح (المعادى)
نتائج الناشئين:
فاز بالمركز الاول مارتن سمير (الشمس)
فاز بالمركز الثاني حازم يوسف عامر (صيد الدقى)
فاز بالمركز الثالث عبد الفتاح ابو هندية (صيد الدقى)
نتائج الفرق:
توج فريق صيد الدقى بالمركز الاول والميدالية الذهبية ( هاري فارتان ، فرنكو دوناتو،حسن القريعي)
حصد فريق صيد اسكندرية المركز الثانى والميدالية الفضية ( احمد العمراوى، ايمن عطية، عبد السلام عشرة)
أحرز فريق صيد اسكندرية المركز الثالث والميدالية البرونزية ( صلاح قاسم ، يحي عشرة ،احمد عبداللاه )