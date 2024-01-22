نتائج بطولة الجراند برى الكأس البرونزى للأطباق المروحية بصيد اكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت بطولة الجراند برى الكأس البرونزى للأطباق المروحية على ميادين الرماية بصيد اكتوبر بمشاركة 81 راميا ، وقد جاءت نتائجها كالتالى:

الرجال:

فاز بالمركز الاول محمد البوشي (الشمس)

فاز بالمركز الثاني طارق محسن (صيد الدقى)

فاز بالمركز الثالث حسن القريعي (صيد الدقى)

نتائج الرواد:

فاز بالمركز المركز الاول محمد البوشي ( الشمس)

فاز بالمركز الثاني صلاح قاسم (صيد اسكندرية)

فاز بالمركز الثالث عبد العزيز السوسي (صيد اسكندرية)

نتائج الرواد فوق السن:

فاز بالمركز الاول حسن مرتجي (صيد اسكندرية)

فاز بالمركز الثاني اشرف فهمي ( المعادى)

فاز بالمركز الثالث فانجلي (صيد اسكندرية)

نتائج الماستر:

فاز بالمركز الاول احمد مرسي (صيد الدقى)

فاز بالمركز الثاني هاني ابو النصر (صيد اسكندرية)

فاز بالمركز الثالث مجدى عبد الفتاح (المعادى)

نتائج الناشئين:

فاز بالمركز الاول مارتن سمير (الشمس)

فاز بالمركز الثاني حازم يوسف عامر (صيد الدقى)

فاز بالمركز الثالث عبد الفتاح ابو هندية (صيد الدقى)

نتائج الفرق:

توج فريق صيد الدقى بالمركز الاول والميدالية الذهبية ( هاري فارتان ، فرنكو دوناتو،حسن القريعي)

حصد فريق صيد اسكندرية المركز الثانى والميدالية الفضية ( احمد العمراوى، ايمن عطية، عبد السلام عشرة)

أحرز فريق صيد اسكندرية المركز الثالث والميدالية البرونزية ( صلاح قاسم ، يحي عشرة ،احمد عبداللاه )