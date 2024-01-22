نتائج منافسات "دوري المحترفين المصري" بعد انتتهاء لقاءات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات اليوم، بالجولة الـ 18 لبطولة دوري الدرجة الثانية المصري “دوري المحترفين المصري”، بـ 10 لقاءات فى نفس التوقيت وفقا لقرار اتحاد الكرة باقامة الجولتين الـ18 والـ19 لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

نتائج مباريات القسم الثاني اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2023



ـ أبوقير للأسمدة يفوز 2-0 على جمهورية شبين

ـ بتروجيت يفوز 2- 0 على الاتصالات

ـ النجوم يخسر 0-1 أمام غزل المحلة

ـ السكة الحديد يتعادل سلبيًا أمام القناة

ـ دكرنس يتعادل بهدف لكل فريق أمام حرس الحدود

ـ طنطا يتعادل بهدف لكل فريق أمام لافيينا

ـ راية يفوز برباعية نظيفة علي المقاصة

ـ وادي دجلة يفوز بهدفين مقابل هدف على بترول أسيوط

ـ بروكسي يتعادل 1-1 أمام مكادي

ـ النصر للتعدين يتعادل 1-1 أمام أسوان

ترتيب جدول دوري المحترفين المصري

1- بتروجت 39 نقطة

2- وادي دجلة 32 نقطة

3- حرس الحدود 32 نقطة

4- لافيينا اف سي 30 نقطة

5- غزل المحلة 29 نقطة

6- بترول أسيوط 28 نقطة

7- طنطا‏ 26 نقطة

8- السكة الحديد 25 نقطة

9- القناة 24 نقطة

10- راية 24 نقطة

11- بروكسي 23 نقطة

12- أبو قير للأسمدة 21 نقطة

13- وي 21 نقطة

14- أسوان 21 نقطة

15- دكرنس 20 نقطة

16- مكادي 15 نقطة

17- جمهورية شبين 14 نقطة

18- النجوم 13 نقطة

19- مصر المقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 5 نقاط