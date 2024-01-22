"الشباب والرياضة" تنظم جولة سياحية بالأهرامات للفرق المُشاركة في بطولة كأس أفريقيا لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت وزارة الشباب والرياضة جولة سياحية بمنطقة الأهرامات، للفرق المُشاركة في أمم أفريقيا لليد، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، علي مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. والتي تحظى برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن اهتمام القيادة السياسية باستضافة مصر لمختلف المنافسات والفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلي أهمية البطولات التي تستضيفها مصر سواء عالميًا أو قاريًا فى الترويج للمعالم السياحية المصرية ، وتنشيط السياحة.



وقال الوزير، :"إن مصر ترحب بجميع المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد، والتي تعد من البطولات المهمة التي تحظى بمتابعة كبيرة من عشاق اللعبة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، مؤكدًا سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة الهامة.



وعبر المشاركين في البطولة الأفريقية لليد عن سعادتهم البالغة بزيارة المعالم السياحية المصرية، متوجهين بالشكر والتقدير إلي وزارة الشباب والرياضة والإهتمام الكبير الذي يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الروح الرياضية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الأفريقية.



تم تنظيم الجولة من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير "الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وبحضور الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق المُشاركة في البطولة، وأعضاء الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة.