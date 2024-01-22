ياسر رشاد - القاهرة - الآن بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر فى كأس أمم أفريقيا

الآن بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر يلا شوت فى كأس أمم أفريقيا ، وتترقب جماهير كرة القدم المصرية مباراة منتخب مصر الوطني الليلة أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر، والذي تنطلق أحداثه في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

لا بديل عن الفوز أمام الرأس الأخضر

ويحتاج منتخب مصر للفوز في المباراة المقبلة، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، تضمن له التأهل لدور الـ16 رفقة منتخب الرأس الأخضر، الذي تأهل بالفعل لدور الـ16 بحصد 6 نقاط في أول جولتين بالفوز على غانا 2-1 وعلى موزمبيق بثلاثية نظيفة.

منتخب مصر يرفع شعار نكون أو لا نكون

منتخب مصر يدخل مباراة اليوم رافعا شعار “نكون أو لا نكون”، فلا بديل أمام الفراعنة إلا تحقيق الفوز على منتخب الرأس الأخضر، من أجل حسم بطاقة التأهل رسميا للدور ثمن النهائي من “الكان”، حيث يرتفع رصيده لخمس نقاط، أما الخسارة فتعني تحزيم الحقائب وشد الرحال في طريق العودة إلى القاهرة مبكرا، ومغادرة أمم أفريقيا 2023 من الدور الأول، ووقتها فإن العار الكروي سيلاحق الجيل الحالي من اللاعبين ومدربهم البرتغالي روي فيتوريا ومجلس إدارة اتحاد الكرة.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر

أما في حالة تعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر، فوقتها يكون قد جعل مصيره في أقدام الآخرين، فرصيده في هذه الحالة سيتوقف عند ثلاث نقاط، وسينتظر أرقام فرق المركز الثالث في المجموعات الخمس الأخرى في البطولة، في انتظار أن يكون أحد المنتخبات الأربع التي ستتأهل لدور الـ16 كأفضل أصحاب المركز الثالث.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر

بات من المؤكد، أن يقوم روي فيتوريا بإدخال تعديلات في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في مباراة اليوم الحاسمة أمام الرأس الأخضر، خاصة في منطقة خط الوسط، ومركز الجناح الأيمن، بعد إصابة محمد صلاح وتأكد غيابه مباراتين على الأقل في بطولة أمم إفريقيا حال التأهل لدور الـ16 بالكان.

مروان عطية يقترب من التشكيلة الأساسية

والأقرب دخول مروان عطية في التشكيلة الأساسية على حساب محمد النني في مركز 6، على أن يستمر بجواره حمدي فتحي في مركز 6، ومعهم إمام عاشور في مركز 8 خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد في المباراة الأخيرة أمام غانا.

ويقترب أحمد سيد زيزو من العودة للتشكيلة الأساسية للفراعنة في مباراة الليلة أمام كاب فيردي، ليحل بديلا عن محمد صلاح الذي يغيب للإصابة في مركز الجناح الأيمن، على أن يستمر عمر مرموش في مركز الجناح الأيسر ومصطفى محمد مهاجم صريح.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراته اليوم أمام الراس الأخضر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: مرموش - مصطفى محمد – زيزو

منافس منتخب مصر المحتمل بثمن النهائي

فى حال فاز منتخب مصر على الرأس الأخضر الليلة سيتأهل كوصيف للمجموعة الثانية، ووقتها سيلتقي الفراعنة فى مواجهة مع ثانى المجموعة السادسة التى تضم المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وفي حال تأهل منتخب مصر كأفضل ثوالث سيواجه أول المجموعة الثالثة التى تضم السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا، والتي حسم صدارتها أسود التيرانجا.

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر اليوم الإثنين 22 يناير في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم أفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.