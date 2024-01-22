ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن مشاهدة كل كورة اون لاين مباراة مصر والرأس الاخضر بث مباشر في كأس أمم أفريقيا

يلا شوت الآن مشاهدة كل كورة اون لاين مباراة مصر والرأس الاخضر بث مباشر في كأس أمم أفريقيا ، وتنقل بعض القنوات الأرضية مباراة مصر والرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستحوذ عليها مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة، ويبحث جماهير الكرة عن موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية، ونستعرض في التقرير التالي.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

موعد مباراة مصر اليوم سيكون اليوم الاثنين في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة المشفرة ولكن يتم نقل المباراة على بعض القنوات المجانية beIN AFCON 1.

تردد القناة الجزائرية الارضية الناقلة لمباراة مصر وراس الاخضر

تردد القناة الجزائرية الارضية التي تنقل 17 مباراة في كأس الأمم الإفريقية من ضمنها مباراة مصر ورأس الأخضر والموجودة على القمر الصناعي: النايل سات - التردد: 11680 - الاستقطاب: عمودي.- معدل الترميز: 27500 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وهناك بعض القنوات الأخرى التي تنقل مباراة مصر والراس الاخضر وهي

قناة فوكس سبورت - القمر الصناعي: نايل سات - التردد: 12284- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD - القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب - التردد: 12437 -H معدل الترميز: 27500

قناة RING HD. - القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق التردد: 12418-H-30000 معدل الترميز: 27500

قناة النبأ الليبية - القمر الصناعي: نايل سات - التردد: 11096 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500



اضغط هنا لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر

قناة تيلي تشاد - القمر الصناعي: نايل سات - التردد: 12015 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500

قناة SPORT TV 1 HD القمر الصناعي: Hispasat 30W التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901 - القمر الصناعي: تيليستار 15 التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio - القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5 القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق التردد: 12356 – أفقي – 7100

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

فيما تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس مباراة مصر والرأس الأخضر على الهواء مباشرا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة وسيتم نقل المباراة عبر beIN Sports HD 1 Max، ويعلق على المباراة المصرى على محمد على.

وتعادل منتخب مصر فى مباراتى الجولة الأولى والثانية أمام موزمبيق وغانا على الترتيب بنتيجة واحدة وهى 2/2، ليكون منتخب مصر فى مفترق طرق، وتصبح مباراة اليوم بالنسبة للجهاز الفنى واللاعبين بمثابة حياة أو موت، لأن الفوز يضم صعود المنتخب لدور الـ16 والخساراة تدخل الفراعنة فى حسبة برما.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر فى بطولة الأمم الإفريقية

استقر البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، على التشكيل الذى ينوى الاعتماد عليه فى مباراة اليوم، حيث يعتزم فيتوريا ادخال بعض التعديلات على تشكيل المنتخب وذلك لغياب صلاح، حيث ينوى الدفع باحمد سيد زيزو بدلا من صلاح، كما ينوى الدفع باحمد فتوح بدلا من محمد حمدى والدفع بمروان عطية بدلا من محمد الننى.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازى وعمر كمال عبدالواحد فى الدفاع

ومروان عطية وحمدى فتحى وإمام عاشور فى وسط الملعب

وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد فى الهجوم.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر