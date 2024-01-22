تشكيل كوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جان لويس جاسيت المدير الفني الفرنسي لمنتخب كوت ديفوار، تشكيل الأفيال لمواجهة غينيا الاستوائية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ويشهد تشكيل كوت ديفوار غياب سيباستيان هالير نجم بوروسيا دورتموند، وأدينجرا لاعب برايتون للإصابة.

وتشارك كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة أمم إفريقيا مع غينيا بيساو، نيجيريا وغينيا الاستوائية.

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث في سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يأتي غينيا الاستوائية في صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

تشكيل كوت ديفوارأمام غينيا الاستوائية

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: إيفان نديكا، غيسلان كونان، بولي، سينجو.

وسط الملعب: فرانك كيسيه، إبراهيما سينجاري، سيكو فوفانا.

الهجوم: نيكولاس بيبيه ، عمر دياكيتي، كريستيان كويامي.