البث المباشر لمباراة مصر والرأس الأخضر يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - عند إجراء قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج، لم يتصور المصريون أنهم سيكونون بحاجة إلى الفوز في مواجهة الرأس الأخضر (كاب فيردي) في الجولة الأخيرة، من أجل حسم التأهل للدور الثاني من البطولة، وإلا سيواجه المنتخب المصري خطر توديع البطولة من دور المجموعات.

البث المباشر لمباراة مصر والرأس الأخضر يلا شوت اليوم

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب روي فيتوريا، على استبعاد نجم النادي الأهلي من قائمة الفريق المشاركة في مباراة كاب فيردي لأسباب فنية.

وقال مصدر مقرب من منتخب مصر في تصريحات خاصة لـ أهلي نيوز، أن روي فيتوريا غير مقتنع بخدمات ياسر إبراهيم لأسباب فنية، والدليل على ذلك استبعاده من مباراة موزمبيق وخروجه من القائمة المشاركة في لقاء غانا”.

وتابع المصدر، “فيتوريا لديه رؤية فنية بأن ياسر إبراهيم لديه بطء شديد في سرعاته رغم تطوره مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مشددا بأنه لديه إقنتاع كبير بـ علي جبر لاعب بيراميدز”.

وكان منتخب مصر قد تعثر في مباراته الأولى أمام موزمبيق بنتيجة هدفين لمثلهما، قبل أن يسقط مجددا بالتعادل أمام المنتخب الغاني، وبذلك بعد أن فاز منتخب الرأس الأخضر اليوم على نظيره موزمبيق، حسم الأول تأهله إلى الدور المقبل من البطولة.

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ويتبقى للفراعنة فرصة للصراع على بطاقتي الوصافة وأفضل ثالث، وسيتوقف الأمر على نتيجة مباراته أمام كاب فيردي ونتائج بقية المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في لقاء الحسم

وجاءت القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023، بجانب قناة beinsport، التي حصلت على البث في منطقة الشرق الأوسط، كما يلي:-

1- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969.

2- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.

3- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840.

4- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551.

5- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.

6- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

7- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.

8- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430.

9- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103.

10- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية

ويلتقي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين، منتخبي مصر وكاب فيردي في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار.