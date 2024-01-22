الشباب السعودي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع نيوكاسل لضم ألميرون

ياسر رشاد - القاهرة - توصل نادي الشباب السعودي إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات ميجيل ألميرون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف الصحفي الشهير بن جاكوبس، فإن الشباب السعودي نجح في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع نيوكاسل يونايتد حول الحصول على خدمات اللاعب ميجيل ألميرون.

وأشار أن هناك اتفاق مبدئي بين الشباب ونيوكاسل حول صفقة ألميرون، مع العلم أن الأخير منفتح على تلك الخطوة ولكن الصفقة لم تتم بعد.

وسينتهي العقد الحالي لـ ألميرون مع نيوكاسل يونايتد في صيف 2026 وارتبط أكثر من لاعب من صفوف نيوكاسل بخطوة الرحيل عن النادي في ظل الأزمة المالية، والحاجة إلى تحقيق توازن مالي.

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو موافقته على تدريب فريق الشباب السعودي بعد مفاوضات طويلة بينه وبين إدارة الليوث، نجحت من خلالها بإقناعه بمشروع النادي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية السعودية الصادرة اليوم أن مورينيو أبدى إعجابه بمشروع نادي الشباب ووافق على تولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة مع وضع بعض الشروط.