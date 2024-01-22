حازم حسني والروسي فيتالي كريوتشين يكرمان الفائزين بدورة الأمان في الرماية

ياسر رشاد - القاهرة - قام اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، والروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ ipsc الحركية "التكتيكية" بتكريم الفائزين بدورة الأمان في الرماية، وإعطائهم حقيبة الرماية المقدمة من قبل الاتحاد الدولي بالإضافة لشهادة معتمدة من الاتحاد الدولي بأسماء الفائزين، وذلم بعد نجاحهم في اختبارات الرماية.

اقيمت دورة الأمان في الرماية خلال الفترة من 19 وحتى 23 يناير الجاري، إذ تنقسم إلى قسمين العملي يومي 19 و21 يناير يتم تطبيق الدورة عملياً بنادي صيد وادي النطرون، بينما خلال أيام 20 و22 يناير يتم التدريس نظري في قاعة المؤتمرات بـاستاد القاهرة الدولي، ويُختتم غداً 23 يناير التدريب النظري.

و أكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، أن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة للحكام في رياضة الرماية، إذ يسعى الاتحاد الدولي لتأهيل الكوادر منهم وإكسابهم الخبرات، ويشارك في الدورة عدد من الحكام المصريين من أجل إعدادهم بأفضل صورة لتشريف الرياضة المصرية في البطولات العالمية والدولية.

و أعرب الروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ ipsc الحركية "التكتيكية"، عن سعادته بتواجده في مصر، مؤكدا أنه يتمنى التوفيق والاستماع لكافة الرُماة المشاركين في الدورة، مضيفا أن مصر باتت واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم تنظيمًا لدورات وبطولات الرماية، موجهًا الشكر والتقدير لكافة السادة القائمين على تنظيم الحدث.

و من حانبه أشاد كريوتشين، عن سعادته بالتعاون المستمر القائم مع الدولة المصرية بما تمتلكه من بنية تحتية رياضية قوية بجميع ميادين الرماية، و ميادين نادي صيد وادي النطرون التي تؤهلها دائمًا لاستضافة بطولات العالم.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة جاءت قبل انطلاق بطولة كأس العالم للرماية «القاهرة 2024 – مسدس – بندقية - بندقية خرطوش»، و التي تقام في مصر خلال الفترة من 24 يناير الجاري و حتى 1 فبراير المقبل، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

و ستشهد البطولة مشاركة عدد ضخم من الرماة، إذ تلقى الاتحاد المصري موافقة 65 اتحادًا رياضيًا أكدوا حضورهم إلى مصر في موعد البطولة.