مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الأمم الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة كاب فيردي "الرأس الأخضر"، اليوم الإثنين في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

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يحتاج منتخب مصر للفوز فى مباراة الليلة بأى نتيجة لضمان بطاقة الصعود للدور الثانى، بعدما ضمن منتخب كاب فيردى التأهل كأول المجموعة، لذا يجهز منتخب مصر للتأهل كثانى المجموعة منعاً للدخول فى حسبة معقدة لضمان التأهل.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بأى نتيجة ليتأهل وصيفاً للمجموعة الثانية بعدما ضمن كاب فيردي الصدارة بـ6 نقاط، وهذا يعني احتمالين، الأول الفوز على الرأس الأخضر ليصل إلى النقطة 5 ومن ثم لن يكون بحاجة لانتظار نتيجة مباراة غانا وموزمبيق التي ستقام في نفس التوقيت، و"الثاني" هو التعادل مع الرأس الأخضر والوصول للنقطة الثالثة، لكن في هذه الحالة يجب أن يحسم التعادل أيضا نتيجة مباراة غانا وموزمبيق ليصبح رصيد كل منها نقطتين.

مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر تقام فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويتولى إدارة المباراة تحكيميا التشادى الحاج بن محمد اللاهو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم آبونجيل حكما لـvar، والمحكمة ماريا ريفيت حكما مساعدا لـvar.

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بدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى وتعادل 2/2، ثم التقى مع غانا وتعادل بهدفين لكل منهما، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر اليوم الاثنين.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

يمكنك مشاهدة المباراة من خلال قناة 5Stars HD:

عبر قمر Amos 4W. تردد 11430.

يمكنك مشاهدة المباراة من خلال قناة Sport TV:

عبر قمر Hispasat 30w. تردد 12207.

يمكنك مشاهدة المباراة من خلال قناة 5Gold:

عبر قمرAmos 4W. تردد 11551.

يمكنك مشاهدة المباراة من خلال قناة 5Live HD:

عبر قمر Amos 4W. تردد 10840.

يمكنك مشاهدة المباراة من خلال قناة Max sport:

عبر قمر Bulgariasat 1.9E. تردد 12418.

يمكنك مشاهدة المباراة من خلال قناة 5Plus HD:

عبر قمر Amos 4W.

تردد 10969.



يمكنك مشاهدة المباراة من خلال قناة Max sport:

عبر قمر Hellasat 39E. تردد 11595.

يمكنك مشاهدة المباراة من خلال قناة TV 8.5 HD:

عبر قمر Turksat 42E. تردد 12356.

يمكنك مشاهدة المباراة من خلال قناة 5Sport hd:

عبر قمر Amos 4W. تردد 11103.

يمكنك مشاهدة المباراة من خلال قناة ziggo sport HD:

عبر قمر Astra 23E. تردد 12129.

موعد مباراة مصر والرأس الاخضر

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الإثنين 22 يناير 2024، ليكون هو موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر المقررة في العاشرة مساء اليوم، والجدير بالذكر أن تعادل منتخب مصر في الجولتين الأولى والثانية أمام موزمبيق وغانا بنتيجة واحدة هي 2-2، وعلى الصعيد الآخر حصد كاب فيردي على 6 نقاط من فوزين على نفس المنافسين وتأهل بشكل رسمي لدور الـ16 متصدراً للمجموعة الثانية.