ثنائي منتخب الجزائر يغيب عن مباراة موريتانيا في كأس أمم أفريقيا

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر غياب نجميه في مباراة موريتانيا المقبلة، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

وكان منتخب الجزائر قد تعادل مع نظيره بوركينا فاسو، بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وسيلاقي محاربو الصحراء منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

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وقال بلماضي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “إسماعيل بن ناصر سيغيب أمام موريتانيا بسبب الإصابة”.

وأشار مدرب منتخب الجزائر إلى أن رامي بن سبعيني تلقى بطاقة صفراء أمام أنجولا، وأخرى أمام بوركينا فاسو ليغيب تلقائيا أمام موريتانيا.

وواصل بلماضي “غياب الثنائي بن ناصر وبن سبعيني أمام موريتانيا سيكون مؤثرا، لكننا نملك بدائل قوية”.

واختتم مدرب منتخب الجزائر: “أثق في قدرة من سيشارك بدلًا منهما في تقديم أفضل مستوى”.