الانضباط ترفض استئناف مدير احتراف الشباب السعودي بشأن قضية تمبكتي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا برفض استئناف مدير الاحتراف في نادي الشباب، بشأن قضية تمبكتي.

ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق، استئناف ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في نادي الشباب السعودي، بسبب العقوبة السابقة أثناء انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال، وقررت تثبيت العقوبة.

وكان حسان تمبكتي قد انتقل إلى صفوف الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الشباب.

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لجنة الانضباط كانت قد أصدرت قرارًا بإيقاف مدير الاحتراف في نادي الشباب، لمدة عام، وتغريمه 300 ألف ريال لصالح الاتحاد السعودي.

وتأتي تلك العقوبة على خلفية قيامه بإثارة الرأي العام، بعد انتقال تمبكتي إلى نادي الهلال السعودي خلال الموسم الحالي.

من جهة أخرى، فإن حسان تمبكتي قد تعرض للإصابة أثناء تواجده مع المنتخب السعودي المشارك في كأس أمم آسيا.