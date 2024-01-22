اخبار الرياضه

الانضباط ترفض استئناف مدير احتراف الشباب السعودي بشأن قضية تمبكتي

0 نشر
0 تبليغ

حسان تمبكتي - الهلال السعودي

حسان تمبكتي - الهلال السعودي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا برفض استئناف مدير الاحتراف في نادي الشباب، بشأن قضية تمبكتي.

ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق، استئناف ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في نادي الشباب السعودي، بسبب العقوبة السابقة أثناء انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال، وقررت تثبيت العقوبة.

وكان حسان تمبكتي قد انتقل إلى صفوف الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الشباب.

اقرأ أيضًا.. بيراميدز يصدم الزمالك في صفقة نجم منتخب مصر

لجنة الانضباط كانت قد أصدرت قرارًا بإيقاف مدير الاحتراف في نادي الشباب، لمدة عام، وتغريمه 300 ألف ريال لصالح الاتحاد السعودي.

وتأتي تلك العقوبة على خلفية قيامه بإثارة الرأي العام، بعد انتقال تمبكتي إلى نادي الهلال السعودي خلال الموسم الحالي.

من جهة أخرى، فإن حسان تمبكتي قد تعرض للإصابة أثناء تواجده مع المنتخب السعودي المشارك في كأس أمم آسيا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا