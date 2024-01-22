رينان لودي يعلق على انضمامه لـ الهلال ويوجه رسالة للجماهير

علق البرازيلي رينان لودي صفقة الهلال الجديدة على انضمامه إلى الزعيم، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، موجهًا رسالة إلى الجماهير.

وتعاقد نادي الهلال السعودي مع رينان لودي الظهير البرازيلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، قادمًا من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف، حتى عام 2027.

وقال لودي خلال تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الهلال: “سعيد جدًا لانضمامي إلى صفوف الزعيم، واللعب بدوري روشن السعودي“.

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وتابع: “أتمنى التتويج بالعديد من البطولات مع الهلال، فأنا أعلم جيدا أهمية قميص الفريق”.

وواصل: “توقعوا مني آداء قويًا وصلبًا، ولاعبًا قويًا يتطلع دائمًا للتعلم والتطور، وكنت أنتظر لكي أتحدث مع مالكوم وميشايل، والتعرف على كل الفريق يومًا بعد الآخر”.

واختتم: “اثق بأن جمهور الهلال سيكون سعيدًا بتواجدي مع الزعيم، مثل سعادتي، وسأبذل قصارى جهدي لاسعادهم والفوز بالألقاب”.