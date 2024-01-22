توتنهام يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة بشأن عودة موعد عودة جيمس ماديسون نجم توتنهام وموقفه من مباراة مانشستر سيتي القادمة.

ويغيب ماديسون عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الكاحل وغاب عن 11 مباراة خلال هذه الفترة.

وسجل ماديسون 3 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة في أول 11 مباراة له مع السبيرز ليثبت نفسه كلاعب مهم لفريق المدرب أنجي بوستيكوجلو داخل وخارج الملعب.

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وبحسب الصحفي البريطاني “بول أوكيف” فإن ماديسون لن يعود لتدريبات مانشستر سيتي يوم الجمعة.

وسئل عبر تويتر حول عودة ماديسون المحتملة حيث أنه بحسب ما ورد فإنه قريب من العودة ومع ذلك فقد نفى هذه الأنباء وأن المباراة ضد مانشستر سيتي قد تكون مبكرة جداً لعودته.

وقدم بوستيكوجلو تحديثاً محبطاً بشأن جيوفاني لو سيلسو الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد بيرنلي ولا توجد أخبار حالياً حول تعافيه.

وأضاف أوكيف أن مانور سولومون هو الأقرب حالياً للعودة والذي ابتعد عن الفريق الفترة الماضية ولكنه سيكون جاهزاً قريباً.