مصدر يكشف بديل النني في تشكيل مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - سيشهد تشكيل منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، تغير عن آخر مباراة أمام غانا يوم الخميس الماضي.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن تشكيل المنتخب سيشهد تغيير، بمشاركة مروان عطية أساسيا بدلا من محمد النني.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر اليوم الإثنين، ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة العاشرة مساء.

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