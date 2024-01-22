اخبار الرياضه

مشادة قوية في المؤتمر الصحفي لمباراة غينيا والسنغال.. ما التفاصيل؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غينيا والسنغال التي ستقام غدًا، مشادة كلامية قوية بين عدد من الصحفيين، الغينين والسنغاليين.

وحضر المؤتمر الصحفي من جانب المنتخبين، كلا من " أليو سيسية" المدير الفني للمنتخب السنغالي، والمدير الفني لمنتخب غينيا كابا ديوارا.

وكشف راديو " مونت كارلو"، أن المشادة بدأت بين الصحفيين الغييين والسنغاليين، بعدما قام أحد الصحفيين السنغاليين بتوجيه سؤال إلى لاعب المنتخب الغيني أجيبو كامارا، ينتقد فيه التصريحات التي قام اللاعب فيها بمهاجمة المنتخب الجامبي بعد المباراة السابقة.

وصف الصحفيين الغانيين، أنه ليس له علاقة بالمباراة أو المؤتمر الصحفي.

وتحدث كامارا بعد مباراة جامبيا الماضية قائلاً: "فريق جامبيا مجرد هراء، لقد دافعو لمدة 90 دقيقة، لذا على مدربهم أن يبقي فنه مغلقاً ويلقن لاعبيه درساً"، واعتذر اللاعب بعدها عن هذه التصريحات.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم العاشر: مباريات الحسم وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا