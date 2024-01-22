مشادة قوية في المؤتمر الصحفي لمباراة غينيا والسنغال.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غينيا والسنغال التي ستقام غدًا، مشادة كلامية قوية بين عدد من الصحفيين، الغينين والسنغاليين.

وحضر المؤتمر الصحفي من جانب المنتخبين، كلا من " أليو سيسية" المدير الفني للمنتخب السنغالي، والمدير الفني لمنتخب غينيا كابا ديوارا.

وكشف راديو " مونت كارلو"، أن المشادة بدأت بين الصحفيين الغييين والسنغاليين، بعدما قام أحد الصحفيين السنغاليين بتوجيه سؤال إلى لاعب المنتخب الغيني أجيبو كامارا، ينتقد فيه التصريحات التي قام اللاعب فيها بمهاجمة المنتخب الجامبي بعد المباراة السابقة.

وصف الصحفيين الغانيين، أنه ليس له علاقة بالمباراة أو المؤتمر الصحفي.

وتحدث كامارا بعد مباراة جامبيا الماضية قائلاً: "فريق جامبيا مجرد هراء، لقد دافعو لمدة 90 دقيقة، لذا على مدربهم أن يبقي فنه مغلقاً ويلقن لاعبيه درساً"، واعتذر اللاعب بعدها عن هذه التصريحات.

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