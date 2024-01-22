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أمم أسيا.. قطر تهزم الصين بهدف نظيف وتتأهل بالعلامة الكاملة

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب قطر الفوز على نظيره الصين بهدف نظيف بدور المجموعات ببطولة كأس آسيا قطر 2023، فيما نجح العنابي في حجز بطاقة التأهل بالعلامة الكاملة بعد حصده  9 نقاط، في ثالث جولات الدور الأول، على ستاد خليفة الدولي.


احرز هدف المباراة الوحيد لفريق العنابي اللاعب حسن الهيدوس بتسديدة رائعة في الدقيقة 66.

وجاء تشكيل قطر كالتالى:

في حراسة الامرمى: سعد الدوسرى 

في الدفاع:بسام الراوى وخوخى بوعلام والمهدى مختار وسلطان البريك 

في الوسط: مصطفى مشعل وعبدالعزيز حاتم وعلى أسد الله 

في الهجوم:أحمد علاء ويوسف عبد الرازق وخالد منير.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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