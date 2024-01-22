أمم أسيا.. قطر تهزم الصين بهدف نظيف وتتأهل بالعلامة الكاملة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب قطر الفوز على نظيره الصين بهدف نظيف بدور المجموعات ببطولة كأس آسيا قطر 2023، فيما نجح العنابي في حجز بطاقة التأهل بالعلامة الكاملة بعد حصده 9 نقاط، في ثالث جولات الدور الأول، على ستاد خليفة الدولي.
احرز هدف المباراة الوحيد لفريق العنابي اللاعب حسن الهيدوس بتسديدة رائعة في الدقيقة 66.
وجاء تشكيل قطر كالتالى:
في حراسة الامرمى: سعد الدوسرى
في الدفاع:بسام الراوى وخوخى بوعلام والمهدى مختار وسلطان البريك
في الوسط: مصطفى مشعل وعبدالعزيز حاتم وعلى أسد الله
في الهجوم:أحمد علاء ويوسف عبد الرازق وخالد منير.