كأس آسيا: لبنان يودّع مجدداً من دور المجموعات وطاجيكستان ترافق قطر إلى دور الـ16

الرياص - اسماء السيد - الدوحة: ودّع منتخب لبنان نهائيات كأس آسيا لكرة القدم مجدداً من دور المجموعات، بعد خسارته أمام طاجيكستان 1 2 الإثنين في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى التي شهدت فوزاً ثالثاً لقطر على الصين 1 0.

ورفعت قطر، حاملة اللقب، رصيدها إلى تسع نقاط بعد ان كانت قد ضمنت الصدارة منذ الجولة الثانية، فيما حلت طاجيكستان وصيفة بأربع نقاط ورافقتها إلى دور الـ16 في باكورة مشاركاتها، مقابل نقطتين للصين التي تنتظر مصيرها، فيما ودع لبنان بنقطة يتيمة في مشاركته الثالثة بعد 2000 و2019.

على ملعب جاسم بن حمد امام 11843 متفرجاً اغلبهم من الجالية اللبنانية، تقدم لبنان بواسطة باسل جرادي (47)، لكن طرد مدافعه قاسم الزين بدّل المعطيات بسبب خطأ متهوّر (56). ردّت طاجيكستان بهدفين عبر بارفيزدزون عمرباييف (80) ونور الدين خامروكولوف (90+2).

ودخل كل من لبنان وطاجيكستان المباراة ولا بديل لهما عن الفوز لأن اي نتيجة اخرى ستعني حزم الحقائب والعودة الى الديار.