كوت ديفوار تخسر برباعية من غينيا الاستوائية وتترقب موقفها في "الكان"

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى منتخب كوت ديفوار خسارة قاسية ومفاجئة أمام غينيا الاستوائية بأربعة أهداف نظيفة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

أهداف غينيا الاستوائية جاءت بتوقيع كل من بابلو غانيت وإيمليو نسووي بواقع هدفين وجانيك بويلا سام.

بهذه النتيجة تأهل منتخبي غينيا الاستوائية ونيجيريا إلى دور الـ16 بأمم أفريقيا بعدما حجزا المركزين الأول والثاني برصيد 7 نقاط لكل منهما.

وينتظر منتخب كوت ديفوار موقفه من الصعود إلى دور الـ16 كأفضل ثوالث في دور المجموعات، حيث يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة والخسارة في 2 وتسجيل هدفين وتلقي 5.