دوري المحترفين المصري.. ترتيب جدول مسابقة القسم الثاني بعد انتهاء مباريات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اسدل الستار على مباريات اليوم، ضمن منافسات دوري القسم الثاني (أ) في اطارالجولة الـ 18 لبطولة دوري الدرجة الثانية المصري “دوري المحترفين المصري”.

وشهدت منافسات دوري المحترفين المصري اليوم، اقامة 10 مواجهات فى نفس التوقيت وفقا لقرار اتحاد الكرة المصري باقامة الجولتين الـ18 والـ19 لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري بعد انتهاء مباريات اليوم

1-بتروجت برصيد 42 نقطة

2-وادي دجلة برصيد 35 نقطة

3-حرس الحدود برصيد 33 نقطة

4-غزل المحلة برصيد 32 نقطة

5-لافيينا برصيد 31 نقطة

6- بترول أسيوط برصيد 28 نقطة

7-طنطا برصيد 27 نقطة

8-راية برصيد 27 نقطة

9- السكة الحديد برصيد 26 نقطة

10-بروكسي برصيد 26 نقطة

11-القناة برصيد 25 نقطة

12- أبوقير للأسمدة برصيد 24 نقطة

13-أسوان برصيد 22 نقطة

14-المصرية للاتصالات برصيد 21 نقطة

15-دكرنس برصيد 21 نقطة

16-مكادي برصيد 15 نقطة

17-جمهورية شبين برصيد 14 نقطة

18-النجوم برصيد 13 نقطة

19-مصر المقاصة برصيد 9 نقاط

20-النصر للتعدين برصيد 6 نقاط