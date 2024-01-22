مجموعة مصر ..التشكيل الرسمي لمواجهة غانا وموزمبيق في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كل من الجهاز الفنى لمنتخب غانا وموزمبيق التشكيل الرسمي للمباراة التب ستجمع بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

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ويخوض منتخب غانا المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

في خط الدفاع: دينيس أودوي، محمد ساليسو، أليكساندر دجيكو، جيديون مينساه

في خط الوسط: مجيد أشيميرو، ساليس عبد الصمد، جوزيف بانتسيل

في خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، جوردان أيو، محمد قدوس



فيما جاء تشكيل موزمبيق كالتالى..

في حراسة المرمى: إيفاني كارمينيو

في خط الدفاع: إنفرين ماتولا، برونو لانجا، فيلشيانو جوني، رينيلدو ماندافا

في خط الوسط: ريكاردو جيماريش، ألفونسو أمادي، إيدسون ميكسير

في خط الهجوم: باتشويو كينج، ويتي، جيني كاتامو.