الخطيب يجتمع باللاعبين على هامش مران اليوم بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مران الأهلي اليوم الإثنين، اجتماع رئيس النادي محمود الخطيب باللاعبين والجهاز الفني قبل خوض التدريبات، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة الأخدود السعودي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الأخدود في الثالثة من عصر الغد الثلاثاء، في المعسكر الذي يتواجد به لاعبي المارد الأحمر بالأمارات، استعدادًا للمنافسات المقبلة من البطولات المحلية والقارية.

وأردى الخطيب حرصه الشديد على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المعسكر وضرورة تحقيق أكبر استفادة فنية من خلاله، خاصًة وأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستعداد والجاهزية على أعلى مستوى.

وظهر الخطيب ظهر اليوم في معسكر الأهلي، حيث اجتمع بمدير الكرة خالد بيبو، بمقر إقامة الفريق، من أجل الاطمئنان على أجوار الفريق وكافة الترتيبات الطبية والفنية.

وتواجد محمود الخطيب في الإمارات قبل أيام، وذلك لاستلام جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط، والتي حصل عليها النادي الأهلي، خلال مراسم "دبي جلوب سوكر"، في دورتها الرابعة عشر، الجمعة الماضي.