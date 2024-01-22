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"الترشيحات قراءة في فنجان".. المستكاوي يعلق على هزيمة ساحل العاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على هزيمة منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" من غينيا الاستوائية.
وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" خلال المباراة: "كوت ديفوار في الطريق للخروج بتقدم غينيا الاستوائية 3-0، كل نظريات الترشيحات سقطت".
وأضاف: "الترشيح بالتاريخ والأرض والجمهور والألقاب السابقة والقيمة السوقية وعدد النجوم وأنديتهم الأوروبية".
واختتم المستكاوي: "الترشيحات قراءة في فنجان في بطولة تشهد رسم خريطة جديدة حتي لو فاز منتخب كبير باللقب".
وانتهت مباراة كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، بهزيمة الأول 4-0، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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