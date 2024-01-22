كل الناس بتقول يارب.. تفاؤل جماهير بورسعيد قبل مباراة منتخبي مصر والرأس الأخضر - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - طارق الرفاعي:

تجمع مشجعو كرة القدم في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، على المقاهي والكافتيريات وأمام شاشات كبيرة في الأندية ومراكز الشباب، لمشاهدة مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر المقامة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

وسادت حالة من التفاؤل بين جماهير بورسعيد المتابعة للقاء الذي وصفوه بـ المصيري، متوقعين فوز منتخب مصر وتألقي نجميه مصطفى محمد و"تريزيجيه".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين مع موزمبيق وغانا، بينما يتصدر المجموعة منتخب الرأس الأخضر بـ6 نقاط من فوزين.

ورسم عدد من الأطفال أعلام مصر على وجوههم، بينما ارتدى آخرون تيشرت المنتخب رافعين الأعلام ومرددين عدة هتافات منها:"كل الناس تقول يارب المنتخب يكسب قول يارب، مصر مصر، أوه الخليج 365".